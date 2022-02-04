Bakan müjdesini verdi: 200 bin üreticinin hesaplarına bugünden itibaren yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.

Bugün de çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200z bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ödeme yapılacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konusunda 14 kişiye 8 milyon 38 bin 916 lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi olarak da 5 bin 622 kişiye 3 milyon 373 bin 200 lira destekte bulunulacak.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Varank 'yoğun ilgi var' deyip açıkladı: 100 bin liralık ödemelere başladık

EKONOMİ Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması