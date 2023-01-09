Bakan Muş duyurdu: Müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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