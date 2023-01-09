Ekonomi Bakan Muş duyurdu Müteahhitlik sektörü 2022yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş duyurdu: Müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Muş duyurdu: Müteahhitlik sektörü 2022yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

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