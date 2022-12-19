Bakan Nebati: 250 milyar TL’lik finansman tüm işletmelerimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sisteminin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun.

Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun! REKLAM December 19, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reel sektörümüze müjde vermek istiyorum" diyerek yeni kefalet destek paketini açıkladı.

"Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik."

Kadınlarımızı da unutmadık. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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