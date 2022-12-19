Ekonomi Bakan Nebati 250 milyar TLlik finansman tüm işletmelerimize hayırlı olsun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: 250 milyar TL’lik finansman tüm işletmelerimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati: 250 milyar TL’lik finansman tüm işletmelerimize hayırlı olsun
Bakan Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sisteminin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun.

Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reel sektörümüze müjde vermek istiyorum" diyerek yeni kefalet destek paketini açıkladı.

  • "Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik."

Kadınlarımızı da unutmadık. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT bizim kitabımızda yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT bizim kitabımızda yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı dışlayan zihniyetin ülkemizde nobranlıklarına şahit olduk
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı dışlayan zihniyetin ülkemizde nobranlıklarına şahit olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ülkemizde sözde modernlik, ilericilik, çağdaşlık iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, kıyafetlerinden esasen doğrudan doğruya cinsiyetlerinden dolayı dışlayan bir zihniyetin biz bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk' açıklamasında bulundu.
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