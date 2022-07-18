Ekonomi Bakan Nebati Akaryakıt fiyatları daha da düşebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatları daha da düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda ilave düşüşler beklendiğini açıkladı. Bakan Nebati, "İstenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatları daha da düşebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" ifadesini kullandı.

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.

Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.

Benzinde indirim beklentisi
FOTOĞRAF 8
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Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası güncel LPG ve benzin fiyatları merak ediliyor.
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BENZİNE İNDİRİM GELİYOR<br><br>19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
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Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.<br>
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
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İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, <br>
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Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye düşecek.<br>
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Benzinde indirim beklentisi
Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dalgalanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 19 Temmuz Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 18 Temmuz 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?


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