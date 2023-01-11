Ekonomi Bakan Nebati Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor. Nebati, ''2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var'' açıklamasında bulundu. 'İkinci el konutta kampanya olur mu?' sorusunu yanıtlayan Nebati, ''Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor. Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati: Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;

2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.

Soru: İkinci el konutta kampanya olur mu?

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız.

Ayrıntılar geliyor...

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