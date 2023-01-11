Bakan Nebati: Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;

2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.

Soru: İkinci el konutta kampanya olur mu?

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız.

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