Bakan Nebati Batman'da esnafın derdini dinledi: Rahatlayacağınız paket yolda

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ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir kez daha fileleri havalandıran Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 9 maçta, 15 gol kaydetti. Haaland ayrıca bu sezon toplamda 20 gol kaydetti. İngiltere Premier Lig maç özetlerini ve Manchester City-Southampton maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.