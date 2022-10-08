Bakan Nebati Batman'da esnafın derdini dinledi: Rahatlayacağınız paket yolda

Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati,
“Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.
Bakan Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.
FOTOĞRAF 9
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te konuk olduğu yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Nebati, \"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. \" dedi.
Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapıldığını belirten Bakan Nebati, \"Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. \" ifadelerini kullandı.
Asgari ücrette yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldığını söyleyen Bakan Nebati, \"Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak.\" diye konuştu.
Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak.\"
Bakan Nebati'den 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu net' diyerek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında asgari ücret ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşın enflasyon altında ezilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ
Bakan Nebati'den Özgür Demirtaş'a: Sefil durumu gösteriyor