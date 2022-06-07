Ekonomi Bakan Nebati duyurdu Hazine nakit dengesi mayısta 149,2 milyar TL nakit fazlası verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati duyurdu: Hazine nakit dengesi mayısta 149,2 milyar TL nakit fazlası verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati duyurdu: Hazine nakit dengesi mayısta 149,2 milyar TL nakit fazlası verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazine nakit dengesinin mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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