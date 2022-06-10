Ekonomi Bakan Nebati duyurdu Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati duyurdu: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati duyurdu: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."
Her tarafında mıknatıs yapışıyor

Her tarafında mıknatıs yapışıyor

Tarlada buldu şaşkına döndü: İncelenmesini istiyor.
Bakmadan sakın almayın

Bakmadan sakın almayın

​Kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek.
GES koşulları açıklandı

GES koşulları açıklandı

​Talepler 15-22 Haziran'da toplanacak.

​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

Hazine ​Bakanı Nebati'den Türk Lirası mesajı

Üç ülke sözleşme bekliyor.

Süper Kupa maçının yeri belli oldu

Süper Kupa maçının yeri belli oldu

Trabzonspor-Sivasspor maçının yeri ve zamanı açıklandı.

Türkiye'nin en uzun nehri.

Görüntüleri 100 milyondan fazla izlendi.

​Et işleme tesisinde skandal görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.