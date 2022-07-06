Bakan Nebati: Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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