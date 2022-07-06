Ekonomi Bakan Nebati Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor

Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati: Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor
Nebati.

Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜMENİN TÜM VATANDAŞLARA YAYILMASINA ÖNEM VERİYORUZ'

Türkiye Ekonomi Modeli'nin kararlılıkla uygulandığını söyleyen Nebati "Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz." dedi.

Bakan Nebati: Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor
EKONOMİ
Bakan Nebati: Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor

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