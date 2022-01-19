Ekonomi Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
Nureddin Nebati

Edinilen bilgiye göre, toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

  • Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
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