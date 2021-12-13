Ekonomi Bakan Nebati Kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, " Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati: Kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cari işlemler verisine ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Nebati "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon Dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi." dedi.

Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon ABD dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
EKONOMİ
Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
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