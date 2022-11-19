Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik.
Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6oDsdUIJ4b
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik.