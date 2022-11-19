Ekonomi Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Nebati, ''İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
Foto: DHA.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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