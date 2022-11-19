Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere Hayvan Hastanesi, e-Pati uygulaması ve Canbulan hizmetini Türkiye’ye örnek gösterdi.