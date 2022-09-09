Bakan Nebati yeni ekonomi politikasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız. pic.twitter.com/lkFbciKX1T
Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız. pic.twitter.com/lkFbciKX1T— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 9, 2022
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