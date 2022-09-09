Ekonomi Bakan Nebati yeni ekonomi politikasını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati yeni ekonomi politikasını açıkladı

Bakan Nebati, "Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati yeni ekonomi politikasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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