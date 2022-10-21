Ekonomi Bakan Nebatiden Batıya yaptırım resti Türkiye her türlü kapasiteye sahip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den Batı'ya yaptırım resti: Türkiye her türlü kapasiteye sahip

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Nebatiden Batıya yaptırım resti: Türkiye her türlü kapasiteye sahip
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.

Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye her türlü kapasiteye sahip"

Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Nebati'den Özgür Demirtaş'a: Sefil durumu gösteriyor
EKONOMİ
Bakan Nebati'den Özgür Demirtaş'a: Sefil durumu gösteriyor

Bakan Nebati: Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı
EKONOMİ
Bakan Nebati: Bireysel Emeklilik Sistemi büyük bir talep görerek 14,3 milyon katılımcıya ulaştı
İki bin yıldır kayıptıTüm sırrı çözüldü

İki bin yıldır kayıptı
Tüm sırrı çözüldü

Dünya tarihinin en büyük buluşu.
Kısa sürede15 santimetreye ulaştı

Kısa sürede
15 santimetreye ulaştı

Uyarıların ardından ilk kar görüntüsü Rize'den geldi.
TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancının ihanet diline HDP kalkanı

MİT Sincar'da operasyon düzenledi.

​Meksika'da yük treni gaz tankerine çarptı.

​Meteoroloji'den 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

​Kimyasal dediler 'sis makinası' çıktı.

​Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar.

Dev projeler Erdoğan sayesinde.
Önce aracına yattı<br>sonra polise ağladı

Önce aracına yattı
sonra polise ağladı

​Alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

Kalkıştan bir saat sonra İstanbul'a geri döndü.

56 günde geldi 45 günde gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.