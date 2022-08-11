Bakan Nebati'den büyüme açıklaması: Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitap etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor" dedi.

"Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Toplam istihdam Haziran ayı itibarıyla 30,9 milyon kişiye ulaştı.

İhracatımız 248,4 milyar dolara ulaşarak, Dünya ticaretindeki aldığımız pay yüzde 1'i aştı. Bu yıl turizmden 37 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ediyoruz.

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Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz. Yılın ilk yarısında bütçe olumlu bir performans ortaya koymuştur.

"251 MİLYAR TL VERGİ GELİRİNDEN FERAGAT ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. 2021 yılında 154 milyar TL, bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız.

Üretimi, yatırımı ihracat ve istihdamı artırmayı hedefleyen Türkiye ekonomi modelimiz serbest ekonomi kurallarında sapmadan makroekonomik istikrarı sağlayarak risklerden kaçınmayı sağlıyor.

Kurumlar vergisine 1 puanlık indirim düzenlemesini de hayata geçirdik. Teknoloji dönüşümü, istihdamı destekleyen yol haritası niteliğindeki uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yayınladık.

İklim değişikliği ile mücadele ve yeşil büyüme kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nı yayınladık. 2021-2027 yıllarını belirleyen bir çerçeve oldu. Paris anlaşmasına taraf olduk. Yeşil dönüşüme finansman sağlamak amacıyla yeşil finansmana yönelik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

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Salgın sonrası süreçte tüm dünya tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı yeni bölgesel ittifakların kurulduğu siyasi arenanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyor. Ülkemizin küresel alandan faydalanabilmesi için diğer rekabet avantajlarımızı azami düzeyde kullanabileceğimiz adımları atmaya devam ediyoruz.

Sahip olduğumuz bilgi birikimi donanım ve deneyimlerimizle 2023 hedeflerimiz ile 2053-2071 vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi konusunda önemli katkılar sunmaya devam edeceğinize olan inancım tamdır. Hem diplomaside hem ekonomide bu gücümüzü daha da artıracağız.

EKONOMİ Bakan Nebati İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi