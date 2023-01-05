Bakan Nebati'den işletmelere indirim çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2023 Yılı Beklentileri Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Nebati, “Daha önce de çok defa ifade ettiğim gibi, 2023 yılının ilk aylarından itibaren gerek tüketici gerekse üretici enflasyonunda beklentilerdeki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ve özel sektör firmalarımızın da katkısıyla hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekün yapılması gereken bir mücadele olduğunun farkındayız. Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Biz ne diyoruz? Birlikten Berekete diyoruz. Bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz ölçüde başarılı olacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Bakan Nebati, "Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Dün itibarıyla, bu çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum. Enflasyon hepimizin ortak sorunu. İşsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacağız. Güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. O vakit birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Biz bu mücadelemizde kesin kararlıyız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını inşallah hepimiz göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de hazırız" diye konuştu.

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"MÜCADELEMİZDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Nebati, "Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda bu fiyatlar bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Çağrımız şeffaf bir şekilde, elinizi taşın altına koyun. Piyasada enflasyonun indiğine ilişkin ciddi beklenti oluştu mu? Oluştu. Döviz fiyatlarındaki oynaklık en alt seviyede mi? En alt seviyede. Piyasa canlı mı? Canlı. İşler güzelleşirken, çağrımız bir iki üç marketin ortaya koyduğu iradeye değil, tüm marketlere. Unutmayın, birlikte bereket doğar. Bereket bizim kavramımız. Biz birlikten berekete deriz. Lütfen, piyasadaki vatandaşlarımızın taleplerine uygun şekilde hareket edin ve mücadelemize destek verin. Biz mücadelemizde kesin kararlıyız, geri adım atmayacağız. Birliğimizden nasıl bereket doğacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

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