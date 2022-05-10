Bakan Nebati'den konut fırsatçılarına uyarı: Asla müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak fırsatçılara karşı her adımın atılacağını ve müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
"ÇOK DETAYLI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ"
"Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır." diyen Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır. Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz"
Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.
Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 10, 2022