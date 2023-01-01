Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı.

Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." notunu düştü.

Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük.



Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/m5UkMddfJB — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 1, 2023

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