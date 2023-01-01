Ekonomi Bakan Nebatiden Türkiye Yüzyılı mesajı Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Bakan Nebatiden Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
Bakan Nebati

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı.

Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." notunu düştü.

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