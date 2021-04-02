Ekonomi Bakan Pakdemirli 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilere verilecek 85 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Bakan Pakdemirli: 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

“Su ürünleri üretimi 61 bin tondan 420 bin tonun üzerine çıktı”

2002 yılından itibaren sektöre destek sağlandığının altını çizen Pakdemirli, “Verdiğimiz destekler sayesinde 2002 yılında 61 bin ton olan üretimimiz, 2020 yılında 420 bin tonun üzerine çıktı. Su ürünleri üretim değeri ise 212 milyon TL’den yaklaşık 13,5 milyar TL’ye yükseldi. Su ürünleri üretimimiz pandemiye rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında rekor bir artış gösterdi” dedi.

2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatının 2020 yılında 200 bin tona, değer olarak 97 milyon dolardan 1 milyar 64 milyon dolara ulaştığını dile getiren Pakdemirli, başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye’de üretilen balıkların ihracat rekorları kırarak dünyaya satılmasının çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, son dönemde iç tüketimdeki artışın da sevindirici olduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, iç tüketimdeki yüzde 35-40 oranındaki bu artışın STK’lar ile yürüttükleri tanıtım çalışmaları ve kampanyalar sayesinde olduğunu açıkladı.

“Türk somonu dünyada marka oldu”

2018 yılında başlattıkları proje ile Türk somonunun dünyada kabul gördüğünü ve marka olduğunu anlatan Pakdemirli, uyguladıkları projeler ve desteklerle 2020 yılında 60 milyon dolarlık somon ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracatın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.


Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor
EKONOMİ
Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor

Pakdemirli: 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörü, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı
EKONOMİ
Pakdemirli: 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörü, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı

Bakan Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret: Nöbet tutan ailelerimize minnettarız
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret: Nöbet tutan ailelerimize minnettarız

Görüntüler infiale neden olmuştu: Bakanlık harekete geçti
GÜNDEM
Görüntüler infiale neden olmuştu: Bakanlık harekete geçti

İnce’nin
OYNAT 00:43
İnce’nin "Çiftçiye destek ödemesi yapılmadı" iddiasını Bakan Pakdemirli yalanladı
Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında hükümetin tarım politikasını 'Çiftçilere 2019 yılının destek ödemeleri yapılmadı' ifadeleriyle eleştirdi. İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, desteklerin doğası gereği üretilene verildiği için bir yıl geriden yapıldığını ve 2019 yılına ait hiçbir ödemenin kalmadığını ifade edince İnce, 'Sayın bakan işi bilmiyor. Böyle bir kural yok' dedi.


Abone Ol Google News
Çevredeki vatandaşlar engelledi

Çevredeki vatandaşlar engelledi

​300 yıllık tarihi zindanı fünyeyle patlatacaklardı.
Alerjisi olanlar dikkat

Alerjisi olanlar dikkat

​Polen bağışıklığı düşürüyor: Koronavirüsü tehlikeli hale getiriyor
Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek

​Türkiye'den Yunanistan'ı korkutan İtalya'yı harekete geçiren adım.

Kimlikler uzaktan tespit edilecek imza şartı tarih olacak.

Genelkurmay Başkanı, T129 helikopterine binerek incelemelerde bulundu.

53 ile uyarı

53 ile uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. ​

10 finans devine<br>26 milyon TL ceza

10 finans devine
26 milyon TL ceza

SPK açığa satışta usulsüzlüğü affetmedi.

Kılıçdaroğlu, üçüncü makam aracını Meclis'ten istedi.

​DEAŞ'lı kadınların “bizi Avrupa'ya alın" modası.
Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak
Ekonomi

Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak

Bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Bankalar müşterileri ile uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisini kullanabilecek, her müşteri için risk değerlendirmesi yapılacak, kimlik belgesi kamera önünde farklı açılarda tutularak doğrulanacak. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde ise işlem ya ikinci bir onaya gönderilecek ya da sonlandırılacak.
Tayvan'da tren faciası: 36 ölü 60 yaralı var
Dünya

Tayvan'da tren faciası: 36 ölü 60 yaralı var

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren girdiği tünelde raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu iki vagon ağır hasar alırken kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Nisan ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Nisan 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.