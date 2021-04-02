Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Destek ödemeleri bugün hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 394 milyon 514 bin 187 liralık tarımsal desteği, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda, hububat-baklagil-dane mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593 lira, yaş çay fark ödemesi desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 lira ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplarda


"Yem bitkileri desteği kapsamında 34 bin 798 üreticiye 99 milyon 585 bin 662 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 bin 454 üreticiye 9 milyon 630 bin 312 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için de 4 bin 952 üreticiye 2 milyon 374 bin 498 lira ödenecek. Toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun."

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