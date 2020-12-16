Bakan Pakdemirli duyurdu: Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üreticilerini sevindirecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter2dan açıklama yapan Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."

Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz.



Fındık üreticilerimize müjde:



Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.



Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz.



Hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 16, 2020

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