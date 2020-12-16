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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Fındık alım süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üreticilerini sevindirecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter2dan açıklama yapan Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."


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