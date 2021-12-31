Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
Son dakika

Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.

Detaylar geliyor...

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çinliler ayağa kalktı

Çinliler ayağa kalktı

​Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması.
Ekonomide tarihi dönüşümü başlattık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı.

CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​CHP; din, dindarlar ve Kur'an eğitimine yaklaşımında bir arpa boyu yol alamadı.

​Tüm detaylar belli oldu: Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası

​Adana'da korku dolu anlar: Yardımına komşuları yetişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelin vatandaşa iyi anlatılmasını istedi.

​16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

​Ankara Üniversitesi'nde başörtülülere çirkin hakaret.
Pentagon'dan kritik değişiklik

Pentagon'dan kritik değişiklik

Washington'un güvenliği için ​Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisi artık Savunma Bakanında.
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İki kişi alevlerin arasından atlayarak canlarını son anda kurtardı.
Komşu kabusu

Komşu kabusu

​Beş ay boyunca kapısına çöp attı idrarını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.