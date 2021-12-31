Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

Özgür Demirtaş'ın yağmur-şemsiye doktrinini ​Prof. Dr. Mete Gündoğan çürüttü: Bu çok ahmakça bir yorum

Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNET canlı yayınında, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Enflasyon sebep-faiz sonuçtur' şeklindeki tezini ve konuyla ilgili verdiği yağmur-şemsiye doktrinini değerlendirdi. Demirtaş'ın tezini yaptığı açıklama ile çürüten Gündoğan, 'Bunu örnek olarak gösterip de 'Enflasyon sebep faiz neticedir' demek çok yanlış bir çıkarım olur. Kimseye hakaret etmek istemiyorum ama çok ahmakça bir yorum' ifadelerini kullandı.