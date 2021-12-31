Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.
Detaylar geliyor...
613 MİLYON 645 BİN 392 TL'LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANDI
613 MİLYON 645 BİN 392 TL'LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANDI— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 31, 2021
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL
Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL
Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL
Atık Desteği kapsamında 399 bin TL
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL