Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde yangın uçağı tanıtım programında konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altında olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."