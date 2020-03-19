Ekonomi Bakan Pakdemirliden stok açıklaması Gıda sorunu yok hücum etmeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli'den stok açıklaması: Gıda sorunu yok hücum etmeyin

Koronavirüs endişesiyle gıda alışverişine hücum edenlere “sükünet” çağrısı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin gıdadaki yüksek potansiyeline dikkat çekti. Pakdemirli, “Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Stoklarda tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görülmesiyle ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını aktardı. Marketlere hücum eden ve kafasında gıda sorusu olan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, yeterli derecede gıda stokunun olduğunu belirtti.

Bekir Pakdemirli

TEDARİKTE SIKINTI YOK

Bakanlığının, Ticaret ve Sağlık bakanlıkları ile koordineli şekilde gerekli tüm önlemleri aldığına işaret eden Pakdemirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir” açıklamasında bulundu.

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  • TMO stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, açıklamasını şöyle sürdürdü: “TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise ‘https://www.epttavm.com’ online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa süre sonra hasat sezonu başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır.”

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