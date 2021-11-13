Ekonomi Bakan Pakdemirliden zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli'den zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında toplam zeytin üretiminin geçen yıla göre yüzde 32 artarak 1 milyon 738 bin 680 ton, elde edilecek zeytinyağı miktarının ise yüzde 35 artışla 235 bin 727 ton olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirliden zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini
Bekir Pakdemirli

Bakan Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirilen 2021 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda 2021 yılı Eylül ayında zeytin üreticisi 16 ilde gerçekleştirilen çalışmaya bakanlık il müdürlükleri, araştırma enstitüleri, ziraat odaları, ticaret oda ve borsaları, tarım satış kooperatifleri, dernekler, üretici birlikleri, zeytinyağı fabrikaları ve üreticilerden oluşan heyet katkı verdi.

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Bakan Pakdemirli, zeytin meyvelerinde gelişim sürecinin devam ettiğini ve rekoltede oluşabilecek değişimlerin takip edildiğini belirterek, yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay illerinin; sofralık zeytin üretiminde ise Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin illerinin ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Pakdemirli, "Yapılan çalışmaya göre, zeytin ağacı sayımız geçen yıla göre yüzde 1,9 artışla 192 milyon 283 bin adete, ağaç başına ortalama zeytin verimi ise yüzde 30 artarak 8,3 kilogramdan 10,56 kilograma çıkacak. Toplam zeytin üretimimizin ise geçen yıla göre, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretilecek zeytinin yüzde 29’unun sofralık, yüzde 71’inin yağlık olarak kullanılması öngörülüyor. Elde edilecek zeytinyağı miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 175 bin tondan 235 bin 727 tona çıkacak" dedi.


Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, 2019 yılından bu yana 390 milyon dolarlık sofralık zeytin, 344 milyon dolarlık da zeytinyağı olmak üzere toplam 734 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti.

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