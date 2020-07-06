Bakan Pekcan: 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu." dedi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu." dedi.
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