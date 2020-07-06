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Ekonomi Bakan Pekcan 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu." dedi.

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