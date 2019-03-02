Ekonomi Marketlerde yeni dönem başlıyor Raflar ayrılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yöresel ürünler market raflarında ayrılacak

Marketlerde yeni dönem başlıyor: Raflar ayrılacak

Market raflarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Uygulamanın detayını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan paylaştı. Bakan Pekcan market raflarında yöresel ürünleri ayırma zorunluluğu getireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz." dedi.

Balıkesir’de il protokolü ve esnaf örgütleri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak yeni çalışmalara imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Perakende yasası ile ilgili çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Pekcan şöyle konuştu;

''Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız." diye konuştu.

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