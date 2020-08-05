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Ekonomi Türk Eximbanktan yeni uluslararası iş birliği anlaşması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan açıkladı: Türk Eximbank Danimarka ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve iş birliklerinin önem kazandığını belirterek, Türk Eximbank’ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı.

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Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak."

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Yeni anlaşmalar yolda

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk paylaşım modeli olan reasürans mekanizmasıyla işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirten Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildi. Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eximbank’ın anlaşma imzaladığı, 1922 yılında dünyanın 3'üncü ihracat destek kuruluşu olarak kurulan EKF, geçen yıl 2,7 milyar dolar tutarında resmi destekli orta-uzun vadeli sigorta/garanti desteği sağlayarak dünyada 14'üncü sırada yer almıştı.

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