Bakan Pekcan: Daha çok Alman yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Alman Birliği Günü" nedeniyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli iş ortağı olduğunu ifade eden Pekcan, iki ülke arasındaki 36 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bu yıl sonu itibariyle 38 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının Almanya'da yaşadığını hatırlatan Pekcan, 7 bin 400 Alman firmanın Türkiye'de 9,3 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu kaydetti.

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Görevlerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırarak devam ettirmek olduğunun altını çizen Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle daha çok Alman yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Hali hazırda 2017 rakamlarına göre Almanya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımları 82 milyar dolar ama Türkiye'deki yatırımları sadece ve sadece 295 milyon dolar civarındadır. Son 3-4 seneye bakabildim. Hepsinde de doğrudan yatırımlar içinde Türkiye'nin payının yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu gördüm. Bu, bizim tarihi dostluklarımıza, akrabalık bağlarımıza ve çok değer verdiğimiz ilişkilerimize yakışmayan bir rakam. Dolayısıyla Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgelerinde daha çok Alman yatırımcıyı, daha çok katma değer üreten, daha yüksek teknoloji ürünlerinde, enformasyon teknolojilerinde, bilişimde ve yazılımda bir arada görmeyi daha çok bekliyoruz."

Bakan olarak görev süresinde henüz 3 ayı doldurmadığını belirten Pekcan, buna karşın birçok Alman yetkiliyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin oldukça başarılı geçtiğini bildirdi.

Almanya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması imzalanacak

Söz konusu temasların iki ülkenin birbirlerine verdiğin önemin göstergesi olduğunu kaydeden Pekcan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını kaydetti.

Anılan ziyaret kapsamında İş ve Yatırım Forumu da düzenleneceğini ifade eden Pekcan, "Burada, ümit ediyorum, Türkiye'de yerleşik Alman firmalar kendi başarı hikayelerini, potansiyel Alman yatırımcı firmalara anlatma imkanı bulacaklar. Çünkü hali hazırda onlar Türkiye'den 40-50 ülkeye ihracat yapmaktalar." dedi.

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"Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili Almanya'nın desteğine önem veriyoruz"

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ilişkilere son derece önem verdiğini anlatan Pekcan, "Bu doğrultuda Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ile ilgili Almanya'nın desteklerine çok önem veriyoruz. Anlaşmanın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği için hem ülkemiz için iki taraflı kazanç sağlayacak bir gereksinim haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın duvarların sıkıntısını en çok çekmiş ülkelerden olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu doğrultuda Almanya ve Türkiye olarak aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve derinleşmesinin önündeki engel duvarları beraber yıkacağız. İnşallah daha güzel projelere, daha çok yatırıma el ele, beraberce çalışarak yolumuza devam edeceğiz, ülkelerimizin refahının artırılmasına katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann konukları Türkçe selamlarken, eşi Marion Erdmann da "Yaşasın Türk-Alman dostluğu." ifadesini kullandı.

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