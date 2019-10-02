Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan dış ticaret rakamlarını açıkladı - Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı.
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

AA
Ticaret Bakanı Pekcan, dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

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