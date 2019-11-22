Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: İhracatın artırılmasına büyük önem veriyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'daki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen "Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı"nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Pekcan, buradaki konuşmasında, otomotiv sektörünün ihracatında küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı düşüş görüldüğünü belirterek, ihracatın artırılması için el birliğiyle çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Otomotivin, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğuna işaret eden Pekcan, "Sektörün Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Brexit sürecindeki belirsizlik, ABD'nin otomotive yönelik olası önlemleri, Avrupa Birliği'nin çelik ithalatındaki koruma önlemleri gibi konulara dikkati çekerek, küresel ekonomide görülen korumacı politikalara karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için her platformda gerekli her türlü adımı attıklarını belirtti.

FOTOĞRAF 25 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı. BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR <br> <br> Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor... Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor... Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu... İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz dedi. OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR <BR> <BR> Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu: Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar... Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler... Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor. Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor - TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.

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Üreticilerin ve ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar-Ge yatırımlarına değinerek şunları kaydetti:

"Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin, yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız. Çalıştay, yeni stratejiler ve sektörün gelecek yol haritasını belirleme noktasında da faydalı olacaktır. Elde edilen çıktıların takibini sektörle birlikte yapacağız."

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Çalıştayda ele alınan konular

Çalıştayda, otomotiv sektörünün bugünü ve yarını, bu alanda ihracatın ve kapasitenin artırılması, sektörün payının İhracat Ana Planı'nda yer alan hedef ülkelerde yükseltilmesi, daha fazla Ar-Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenlerle rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

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Sektör temsilcileri belirlenen hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için Bakanlığın koordinasyonunda azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Çalıştaya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ile otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

OYNAT 02:04 Selçuk Bayraktar: Otomotivde kaybettiğimiz yılları burada rahatlıkla kazanabiliriz Güvenli Bölge programına konuk olan Selçuk Bayraktar, ''Türkiye bu alanlarda sadece montaj sanayi mi olacak yoksa gerçekten bir markamız olacak mı? Herkes bunu yaparken bakacak mıyız yoksa yapacak mıyız? Bütün mesele burada. Türkiye inşallah bu alanda söz sahibi olacak'' dedi.





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