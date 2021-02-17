Bakan Selçuk: Bu ay evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira kaynak aktarıldı Bakan Selçuk: Bu ay evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira kaynak aktarıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 10:29 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 10:31 İHA