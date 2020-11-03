Bakan Selçuk duyurdu: İzmir'deki felaketzedelere 6.6 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını, bu rakamın 6,6 milyonunun İzmir’deki SYDV’lere yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

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"Vatandaşlarımızın yaralarının sarılacak"

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon TL kaynak yolladıklarını belirterek, “Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir’deki SYDV’lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak” dedi.

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Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

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