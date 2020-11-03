Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu İzmirdeki felaketzedelere 66 milyon TL kaynak aktarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk duyurdu: İzmir'deki felaketzedelere 6.6 milyon TL kaynak aktarıldı

İzmir'de geçtiğimiz cuma yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Felaketzedelere her konuda destek verilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını, bu rakamın 6,6 milyonunun İzmir’deki SYDV’lere yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

İzmir'deki deprem için gönderilen yardım kolisindeki not: Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın
GÜNDEM
İzmir'deki deprem için gönderilen yardım kolisindeki not: Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın

"Vatandaşlarımızın yaralarının sarılacak"

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon TL kaynak yolladıklarını belirterek, “Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir’deki SYDV’lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak” dedi.

Depremden 65 saat sonra kurtarılan minik Elif, ailesiyle buluştu
OYNAT 00:59
Depremden 65 saat sonra kurtarılan minik Elif, ailesiyle buluştu
Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Perinçek ailesi, Elif'in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.

İzmir'deki depremzedelere yardımlar ücretsiz yapılacak
GÜNDEM
İzmir'deki depremzedelere yardımlar ücretsiz yapılacak
  • Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

Minik Ayda'nın isteği üzerine hastaneye köfte ve ayran getirildi
OYNAT 00:15
Minik Ayda'nın isteği üzerine hastaneye köfte ve ayran getirildi
İzmir depreminden 91 saat sonra mucize eseri kurtarılan Ayda bebek ambulansta köfte ve ayran istediğini söylemişti. Hastanedeki odasına istediği yiyecekler getirildi.

Türkiye İzmir için seferber oldu: Toplanan yardımlar sahaları doldurdu
FOTOĞRAF 12
Title
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken, dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor.
Title
Türkiye’nin birçok farklı yerinden İzmir’e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor.
Title
Burada düzenlenen ve ayrılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Title
Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye, yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar birçok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor.
Title
Emrah Apartmanı’nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin alanı doldurması havadan görüntülendi.
Title
Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye İzmir için seferber oldu: Toplanan yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin birçok farklı yerinden İzmir'e gelen yardımların sahaları doldurması havadan görüntülendi.
Abone Ol Google News
İdilde koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Can kaybı107ye yükseldi

Can kaybı
107'ye yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

Alanya'da tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden <br>saniyeyle kurtuldu

Depremden
saniyeyle kurtuldu

​Ölümle burun buruna gelen genç: "Dünya yıkılıyor sandım"
Minik Ayda'nın annesinden acı haber

Minik Ayda'nın annesinden acı haber

​91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maskaraya çevirdiler

Maskaraya çevirdiler

​Bahçeli'den deprem istismarcısı Kılıçdaroğlu'na sert sözler.

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.
2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
Hayat

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 2 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi sezonunun açılmasının ardından reyting sıralamalarında da hareketlilik başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Kasım reyting sonuçları…
İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.