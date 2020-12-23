Ekonomi Bakan Selçuk Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirtti. Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

  • Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık'a kadar zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" dedi.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı. Selçuk ayrıca kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz

2021 asgari ücret ne kadar olacak?
EKONOMİ
2021 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı
EKONOMİ
TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı
Abone Ol Google News
Üstünlüğü şok edici

Üstünlüğü şok edici

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak.
Büyük cezası var!

Büyük cezası var!

Sosyal medyada reklam yapan ünlülere uyarı.
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

Türkiye'nin gücünün<br>sembolü haline geldi

Türkiye'nin gücünün
sembolü haline geldi

​Fransız gazetesi Türk SİHA'larını kaleme aldı.

Allahım Ya Rabbim!<br>Aklıma mukayyet ol

Allahım Ya Rabbim!
Aklıma mukayyet ol

İçişleri ​Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Otoyolda feci kaza

Otoyolda feci kaza

Sürücü yan yatan ​TIR dorsesinin altında kalarak can verdi.
Bakan güzel<br>haberi paylaştı

Bakan güzel
haberi paylaştı

Türkiye'de artık sorun olmaktan çıktı.
Süre bir kez<br>daha uzatıldı

Süre bir kez
daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

​İstanbul Şişli'de dehşet dolu gece.
Türklere ceza

Türklere ceza

​Havalimanında Fransa ırkçılığı.
Çadırlar çamura gömüldü

Çadırlar çamura gömüldü

​Yirmi üç kamp sular altında.
Mutasyondan korkmuyoruz

Mutasyondan korkmuyoruz

BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.