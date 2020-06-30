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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak" dedi. Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki bir aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika
Son dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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