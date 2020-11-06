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Ekonomi Bakan Selçuk Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk'tan son dakika asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Selçuk
Bakan Selçuk

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz" dedi.

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