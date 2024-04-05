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Ekonomi

Bakan Şimşek: Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." dedi.

Halil Akkoç
09:52 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 10:03 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "
Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.
Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor." dedi.


#Mehmet Şimşek
#Cari açık
#Ekonomi
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