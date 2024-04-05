Bakan Şimşek: Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi. Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.