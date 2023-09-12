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Ekonomi

Bakan Şimşek: İhracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçılara finansman desteğini 1,5 ayda 10 katına yükseltmesinin ardından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor" dedi.

10:48 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor" dedi.


Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız"
ifadelerine yer verdi.



Ayrıntılar geliyor...

#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#ekonomi
11 dakika önce
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