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Ekonomi

Bakan Şimşek 'programımız çalışıyor' diyerek duyurdu: Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'in 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini bildirdi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervinin de 134,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Hüseyin Berk
18:02 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:10 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bakan Şimşek, X hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Risk primi 2020'den sonra en düşük seviyede"

"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor."
diyen Bakan Şimşek,
"Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi."
ifadelerini kullandı.

"KKM stoku yüzde 36 azaldı"

Kur Korumalı Mevduat stokunun yüzde 36 azaldığını belirten Bakan Şimşek, "
2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı."
dedi.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şimşek,
"Swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu."
ifadelerine yer verdi.

"Güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak"

Bakan paylaşımını, "
Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak"
diyerek noktaladı.

Bakan Kacır'dan Türkiye'ye yatırım daveti: Güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Tech.EU Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal kalkınma, sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil bir dünya için teknolojiye erişimin kritik önemde olduğunu dile getirdi. Bakan Kacır ayrıca, uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederek, kısa süre içinde "Techvisa" programıyla bu alanda uluslararası girişimleri ülkeye çekmeyi hedeflediklerini belirtti. "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi" diyen Kacır, "Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak" diyerek güçlü bir startup ekosistemine sahip olmanın Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.


#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#CDS
#Merkez Bankası
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