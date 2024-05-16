Bakan Şimşek 'programımız çalışıyor' diyerek duyurdu: Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Tech.EU Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal kalkınma, sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil bir dünya için teknolojiye erişimin kritik önemde olduğunu dile getirdi. Bakan Kacır ayrıca, uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederek, kısa süre içinde "Techvisa" programıyla bu alanda uluslararası girişimleri ülkeye çekmeyi hedeflediklerini belirtti. "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi" diyen Kacır, "Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak" diyerek güçlü bir startup ekosistemine sahip olmanın Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.