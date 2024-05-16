Bakan Şimşek 'programımız çalışıyor' diyerek duyurdu: Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek, X hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.
"Risk primi 2020'den sonra en düşük seviyede"
"Risk primi 2020'den sonra en düşük seviyede"
"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor."
diyen Bakan Şimşek,
"Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi."
ifadelerini kullandı.
"KKM stoku yüzde 36 azaldı"
"KKM stoku yüzde 36 azaldı"
Kur Korumalı Mevduat stokunun yüzde 36 azaldığını belirten Bakan Şimşek, "
2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı."
dedi.
Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şimşek,
"Swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu."
ifadelerine yer verdi.
"Güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak"
"Güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak"
Bakan paylaşımını, "
Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak"
diyerek noktaladı.
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1 saat önce