Bakan Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulundu: 5 saatlik mesafe 6 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Bakan Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

GÜNDEM 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı: Tamamlandığında 318 metre olacak

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Turhan, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin batısındaki önemli bir kent olduğunu dile getiren Turhan, bu bölgede 100 yıl önce Türk milletinin istiklal için büyük bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacağını söyledi.

Turhan, Türk milletinin özgürlüğünü bu topraklarda kazandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz" diye konuştu.

AA Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Bakan Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

Köprüde kullanılacak kabloların uzunluğu 162 bin kilometre

Şantiyede yaptıkları incelemede, iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, iki yıl içinde imalatları, inşaatın kalan kesimlerini tamamlayıp köprüyü hizmete açacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, yüzde 50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi inşa ediyoruz. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de 318 metre. Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacağını söyledi.

"Çanakkale Boğazı'nın geçişi 6 dakikaya inecek"

Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Turhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerimizin üretildiği bölgelerin başında geliyor. İhracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta ve Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale, artık bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte ise 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi, artık 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi, bu malları taşıyan, ihraç eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca Avrupa'dan kara yoluyla gelen ve Kuzey Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un batı yakasındaki, Trakya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler."

Turhan, şu anda köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamamladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün silüetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'a, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

FOTOĞRAF 27 Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise geçen yılın Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Yarı uzunluğa ulaşıldı<br>​<br>​ Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 17'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Gelibolu yakasındaki kule kesonu üzerine 17'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 161 metreye ulaştı. Yarı uzunluğa ulaşıldı<br>​<br>​ Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 17'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Gelibolu yakasındaki kule kesonu üzerine 17'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 161 metreye ulaştı. Lapseki yakasındaki köprü ayağında ise 17'nci blokların montajına devam ediliyor. Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok, parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı da yakın zamanda tamamlanmıştı. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor<br><br>​Toplamda 32 bloktan oluşacak köprü ayakları tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak. Yaklaşım viyadüklerinin ayakları yükseldi <br><br>​ Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. İncelikli tasarım<br><br>​ Dünyanın en büyüğü: 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları yarı uzunluğa ulaştı Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, önemli aşamaya gelindi. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. Böylece toplam uzunluğu 318 metre olacak köprü ayaklarının yarısı tamamlanmış oldu. BiP'te paylaş

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