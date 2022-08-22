Bakan Varank Avrupa'da doğalgaz paylaşımını eleştirenlere manidar yanıt

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşıyor. Moskova yönetimi, bakım gerekçesiyle Almanya'ya giden doğalgaz boru hattındaki doğalgaz akışında birçok kez kesinti kararı aldı. Birçok boru hattının geçtiği Türkiye'de gaz arzı ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
Varank'ın doğalgaz fiyatı paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğalgaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığına dikkati çekti. Doğalgazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde karşılaştırdı.
Avrupa başkentleri ile Ankara'yı kıyasladı
Buna göre, gazın metreküpü Türk Lirası cinsinden Amsterdam'da 53,6, Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da 28,9 ve Ankara'da 4,7. Bunun üzerine Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat tablosuna gelen bazı yorumlara yanıt verdi.
'Zararı hükümet ödüyor'
Yeni bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 metreküp doğalgaz maliyeti 2 dolar." dedi. Mustafa Varank, konutta gaza ilişkin, "Amsterdam: 2,95 dolar, Londra: 1,95 dolar, Berlin: 1,8 dolar, Roma: 1,6 dolar, Ankara: 0,25 dolar." dedi.
- Ankara'daki maliyetin Avrupa başkentlerinden son derece gerilerde olması göze çarptı. Varank, "Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz, oluşan zararı ödüyor." diye ekledi.