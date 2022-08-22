Ekonomi Bakan Varank Avrupada doğalgaz paylaşımını eleştirenlere manidar yanıt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank Avrupa'da doğalgaz paylaşımını eleştirenlere manidar yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı doğalgaz paylaşımını kelime oyunlarıyla alay konusu yapmaya çalışanlara yönelik yeni bir paylaşım yaptı. Varank'ın "Anlamayanlar için dövizle de yazalım" notunu düştüğü paylaşımında, Avrupa başkentleri ile Ankara'yı kıyasladı. Gönderi kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Varank Avrupada doğalgaz paylaşımını eleştirenlere manidar yanıt
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşıyor. Moskova yönetimi, bakım gerekçesiyle Almanya'ya giden doğalgaz boru hattındaki doğalgaz akışında birçok kez kesinti kararı aldı. Birçok boru hattının geçtiği Türkiye'de gaz arzı ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Varank'ın doğalgaz fiyatı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğalgaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığına dikkati çekti. Doğalgazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde karşılaştırdı.

Avrupa başkentleri ile Ankara'yı kıyasladı

Buna göre, gazın metreküpü Türk Lirası cinsinden Amsterdam'da 53,6, Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da 28,9 ve Ankara'da 4,7. Bunun üzerine Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat tablosuna gelen bazı yorumlara yanıt verdi.

Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt: 'Hadi soralım' diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı
GÜNDEM
Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt: 'Hadi soralım' diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı

'Zararı hükümet ödüyor'

Yeni bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 metreküp doğalgaz maliyeti 2 dolar." dedi. Mustafa Varank, konutta gaza ilişkin, "Amsterdam: 2,95 dolar, Londra: 1,95 dolar, Berlin: 1,8 dolar, Roma: 1,6 dolar, Ankara: 0,25 dolar." dedi.

Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt: 'Hadi soralım' diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı
GÜNDEM
Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt: 'Hadi soralım' diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı
  • Ankara'daki maliyetin Avrupa başkentlerinden son derece gerilerde olması göze çarptı. Varank, "Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz, oluşan zararı ödüyor." diye ekledi.
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.