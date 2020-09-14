Bakan Varank: Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık" dedi.
Varank, "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.
Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.
Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz. pic.twitter.com/g0zgtg5Xgt
Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.