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Ekonomi Bakan Varank Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3te yerimizi aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık

Bakan Varank: Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Mustafa Varank
Bakan Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık" dedi.

Varank, "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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