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Ekonomi Bakan Varanktan Satın Alma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Pek çok ülkeden pozitif ayrıştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan Satın Alma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi: Pek çok ülkeden pozitif ayrıştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

  • Reel sektörün temmuzda hız kazandığını, ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, PMI endeksinin de yükseldiğine işaret eden Varank, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste temmuzda elde ettiği 56,9'luk değerle aralarında Çin, ABD, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.

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