Ekonomi Bakan Yanık duyurdu Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini belirtti. Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyleri aileleri yanında desteklemenin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim" dedi.

Bakan Yanık: Amasra'daki maden kazasında Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler
GÜNDEM
Bakan Yanık: Amasra'daki maden kazasında Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler

Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
EKONOMİ
Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Altından daha değerli

Altından daha değerli

​Almanya'da enerji krizi
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

​Meteoroloji il il uyardı

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.