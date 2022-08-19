Ekonomi Bakan Yanık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını açıkladı. Bakan Yanık ayrıca SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Yanık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduğunu kaydetti.

Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti.

SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, “SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırdık” ifadelerini kullandı.

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