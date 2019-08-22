Ekonomi Bakandan heyecanlandıran açıklama Volkswagen Manisayı mı seçti?
OTOMOTİV

Bakan'dan heyecanlandıran açıklama: Volkswagen Manisa'yı mı seçti?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la aralarında geçen diyaloğu anlatarak, “Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey, ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığım yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Volkswagen fabrika
Volkswagen fabrika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da kuru üzüm rekolte ve fiyatını açıklarken bir yandan imar sorunuyla ilgili gereken desteği vereceklerini diğer yandan da aylardır nereye yapılacağı resmi olarak açıklanmayan ve Alman kaynaklarında Manisa’nın isminin ön plana çıktığı Volkswagen firmasının yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Manisa’da çalışmalara başladığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

MANİSA'YI MI SEÇTİ?

Manisa’nın bir tarım şehri olmasının yanında önemli bir sanayi şehri de olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli,

“Kendimi Manisa’da evimde hissediyorum. Manisa’da 515 bin hektarda tarım yapılan bir şehir. Manisa sadece tarım değil aynı zamanda bir de sanayi şehri. Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bey beni birkaç ay önce aradı ve dedi ki ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var. Çünkü araziler bakanlığınızı ilgilendiren kesimler var ve bakanlığınız çok önemli kilit bir noktada. Bu konuda ne yapabiliriz?’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığın yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı
EKONOMİ
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
EKONOMİ
Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti

Fındık çağrısı: Asla emanete vermeyin
EKONOMİ
Fındık çağrısı: Asla emanete vermeyin
Manisayı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlemnoktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.

Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.
Yangının üstüne gitti

Yangının üstüne gitti

​Çektiği görüntüleri ekiplere ileterek destek oldu.
ABD'den Şırnak saldırısına kınama

ABD'den Şırnak saldırısına kınama

​ABD Büyükelçiliği PKK'nın saldırısını kınayarak taziye mesajı iletti.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

Eylül ayının ilk haftası Bakan Kurum açıklayacak.
Türk gözlem noktasına taciz atışı

Türk gözlem noktasına taciz atışı

Rejim güçleri ​8 nolu TSK gözlem noktasını hedef aldı.
İşbirliği vurgusu

İşbirliği vurgusu

​Rusya'dan Türkiye'ye İdlib mesajı.
Formayı giydi <br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş yeni transferini açıkladı.
Asla vermeyin

Asla vermeyin

Ulusal Fındık Konseyi'nden fındık üreticisine çağrı.
Hassas görevlerin güçlü silahı

Hassas görevlerin güçlü silahı

Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) kullanımına sunuluyor.
Henüz <br>izin çıkmadı

Henüz
izin çıkmadı

​Falcao'nun transferi için resmi açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.