|
Ekonomi

Bakanı Alparslan: Enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım dönemi başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için bir makale kaleme alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti. Türkiye’nin 2053’e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, "Türkiye şimdiden elektriğinin %45’ini yenilenebilir kaynaklardan üretiyor. Bu da Türkiye’nin Avrupa’da beşinci, dünyada 12’nci sırada olduğu anlamına geliyor” dedi.

10:31 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için bir makale kaleme aldı.


Makalede Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kapsamda yapılacak yatırımlara değindi. Bakan Bayraktar
“Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, offshore rüzgâr ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu”
dedi.

Akıllı Enerji Dönüşümü kavramının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kavramın altının kapsayıcı, duyarlı, esnek, akılcı ve dijital enerji dönüşümü olarak doldurulması gerektiğine işaret etti. Enerji dönüşümü ile istihdam artışı ve ekonomik büyüme arasında sağlıklı bir denge kurulabileceğini belirtti.


Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin 2053’e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak,
“Türkiye şimdiden elektriğinin %45’ini yenilenebilir kaynaklardan üretiyor. Bu da Türkiye’nin Avrupa’da beşinci, dünyada 12’nci sırada olduğu anlamına geliyor”
dedi.

“Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz”
diyen Bakan Bayraktar, kararların duygusal değil rasyonel şekilde alındığı akıllı bir enerji dönüşümü öngördüklerini ifade etti.
“Böylece arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi ve ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar alanında kazan-kazan senaryoları oluşturmayı sürdürerek dost ve müttefiklerini de kendi başarı öyküsünün parçası haline gelmeye teşvik edeceğini söyledi.



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Birleşik Arap Emirlikleri
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?