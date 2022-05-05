Ekonomi Bakanı Yanık Geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktardık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanı Yanık: Geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz yıl engelliler için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldığını belirtirken korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 tarihinden itibaren bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 TL destekte bulunulduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakanı Yanık: Geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktardık, Korumalı iş yeri nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikaları çerçevesinde korumalı istihdam modeli yürüttüklerini belirterek, bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin çalışabildiğini kaydetti.

Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, “Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörle iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50’den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek


Korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için bin 298 TL destek

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2021 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için aylık 991,69 TL destek sağlarken, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği bin 298 TL’ye yükselttiklerini kaydederek, “Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk” dedi.

Bakan Yanık duyurdu: Ek ödenek bayram öncesi hesapta
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.
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Ramazan bayramı öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak aktarıldığını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
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\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık.\"
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Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak.<br><br>Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun.\"
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Bakan Yanık duyurdu: Ek ödenek bayram öncesi hesapta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 kentteki tüm ilçelerde bulunan yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktarıldığını bildirdi.

Korumalı işyeri nedir?

Korumalı işyeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.

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