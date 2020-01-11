Ekonomi Bakanlar Siirt Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi Türkiyenin ilk kurşun çinko yüzde 100 saflıkta külçelerini üretmeye başlayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlar Siirt Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi: Türkiye'nin ilk kurşun çinko yüzde 100 saflıkta külçelerini üretmeye başlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğin, ziyaret etti. Bakan Varank, "Türkiye'de şu anda yüzde 100 saflıkta kurşun çinko üreterek yurt dışına gönderiyoruz. Burada temelini atacağımız tesiste Türkiye'nin ilk kurşun çinko yüzde 100 saflıkta külçelerini üretmeye başlayacağız. Bu sanayimiz açısından çok önemli" diye konuştu. Bakan Dönmez ise, "Daha önce çinko ve kurşunu cevher olarak alıp yurt dışına ihraç ediyorduk ancak asıl katma değer bunu ara ürüne dönüştürmekte yatıyor. Türkiye olarak yaklaşık 4-5 milyar dolar civarında bir maden ve ham madde ihracatımız varken 20 milyar dolar civarında da ithalatımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te temeli atılacak çinko metal külçe üretim tesisine ilişkin, "Türkiye'nin ilk kurşun çinko yüzde 100 saflıkta külçelerini üretmeye başlayacağız. Bu sanayimiz açısından çok önemli." dedi.

Valilik şeref defterini imzalayan Varank ve Dönmez, Vali Ali Fuat Atik ile görüştü.

Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, müjdeli haberler için Siirt'e geldiklerini söyledi.

1300 kişilik istihdam kapasitesine sahip bir çağrı merkezinin resmi açılışını yapacaklarını dile getiren Varank, daha sonra Türkiye açısından çok önemli bir yatırım olan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katılacaklarını ifade etti.

Kente Bakan Dönmez ile geldiklerini belirten Varank, "Madencilik onların ana sektörü. İnşallah Türkiye'ye büyük katkılar sağlayan büyük bir işin mutluluğunu hep birlikte bugün yaşayacağız. Siirt'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

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"3 bin kişi istihdam edilecek"

Bakan Dönmez de "Belki bir yıl gibi kısa bir sürede tesis tüm hatlarıyla faaliyete geçmiş olacak ve toplamda 3 bin kişiyi istihdam etmiş olacak." ifadesini kullandı.

Siirt'in son dönemde önemli yatırım alan bölge illerinden biri olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

  • 'Daha önce çinko ve kurşunu cevher olarak alıp yurt dışına ihraç ediyorduk ancak asıl katma değer bunu ara ürüne dönüştürmekte yatıyor. Türkiye olarak yaklaşık 4-5 milyar dolar civarında bir maden ve ham madde ihracatımız varken 20 milyar dolar civarında da ithalatımız var. Bu, ticari açığımızı da maalesef olumsuz etkiliyor. Bu açığı azaltmak için de ne yapmamız lazım? Cevherimizi, yer altı kaynaklarımızı ara mamullere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bu açığa destek verecek, katkı sağlayacak bir tesisin temel atma törenine katılmak için aranızda bulunmaktayım."

Vali Atik, Varank ve Dönmez'e kente özgü tiftik battaniyesi hediye etti.

23 Nisan'da kabul ettiği öğrencilerle buluştu

Dönmez'in geçen yıl TBMM'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında kabul ettiği Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri de Valiliğe geldi.

  • Kendilerini bekleyen sınıf öğretmeni Zeynep Yılmaz ve öğrencilerle görüşen Dönmez ve Varank, satranç takımı hediye ettikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da bulundu.

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