Bakanlığın araç satış düzenlemesi stokçuların planını bozdu: Fiyatları aşağı çekmeye başladılar

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş, yeni düzenlemeye ilişkin önemli detaylar paylaştı. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

"İKİNCİ EL SIFIR DİYE BİR İLANLA KARŞI KARŞIYA KALMAYACAĞIZ"

Bakan Muş'un açıklaması şu şekilde oldu:

"Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık.

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İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor.

Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız"

STOKÇULARIN İŞLERİ TERS GİTTİ

Dünya üzerinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, araç fiyatlarını da büyük oranda etkilemiş, bu dönemde araç stoklayan galericiler, büyük bir fırsatçılığa imza atmıştı.

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Stokladıkları araçları bayi fiyatının üzerinde satışa çıkaran galericiler, yeni düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarma telaşına düştü. Bayi satış fiyatının üzerindeki fiyatlarla araçları satışa sunan galericiler, hükümetin yapacağı düzenlemenin duyurulmasının ardından fiyatları aşağıya çekmeye başladı.

EKONOMİ Bakanlık harekete geçti: Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor

FOTOĞRAF 11 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketliliğin sona erdiğini ve alım satımın durağanlaştığını belirterek, \"Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\" dedi. Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını ifade eden Erkoç, 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 ikinci el aracın el değiştirdiğini, 2022'nin aynı döneminde ise rakamın 3 milyon 166 bin 964'e yükseldiğini söyledi. Erkoç, Haziran 2021'de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu: \"Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\" Maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Erkoç, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını dile getirdi. Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu. Erkoç, ikinci el araç ticaretinde temmuz itibarıyla yetki belgesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlanması halinde devletin vergi kaybının önleneceğini belirten Erkoç, bu sayede tüketici mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini anlattı. Erkoç, meslekle alakası olmayan kişilerin, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ve fiyat dengesini bozduğunu kaydetti. Enflasyondaki artışın ve piyasada yaşanan sıkıntıların da fiyatları etkilediğini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç ithalatına izin verilmesinin piyasaya araç girişini hızlandıracağını ve fiyatların sabit kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. İkinci el araçta rüzgar tersine döndü: Satışlar durdu fiyatlar düşüşe geçti Yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketlilik sona erdi. İkinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini belirten sektör temsilcileri, ikinci el piyasasında durağan günlerin yaşandığını ve durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtiyor. BiP'te paylaş

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