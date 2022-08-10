Bakanlığın araç satış düzenlemesi stokçuların planını bozdu: Fiyatları aşağı çekmeye başladılar
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geleceğini duyurmasının ardından stokladıkları araçları bayi fiyatının üzerinden satışa çıkaran galericiler harekete geçti. Galericilerin, hükümetin yapacağı düzenlemenin duyurulmasının ardından fiyatları aşağıya çekmeye başladığı görüldü.
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş, yeni düzenlemeye ilişkin önemli detaylar paylaştı. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.
"İKİNCİ EL SIFIR DİYE BİR İLANLA KARŞI KARŞIYA KALMAYACAĞIZ"
Bakan Muş'un açıklaması şu şekilde oldu:
"Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık.
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İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor.
Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız"
STOKÇULARIN İŞLERİ TERS GİTTİ
Dünya üzerinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, araç fiyatlarını da büyük oranda etkilemiş, bu dönemde araç stoklayan galericiler, büyük bir fırsatçılığa imza atmıştı.
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Stokladıkları araçları bayi fiyatının üzerinde satışa çıkaran galericiler, yeni düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarma telaşına düştü. Bayi satış fiyatının üzerindeki fiyatlarla araçları satışa sunan galericiler, hükümetin yapacağı düzenlemenin duyurulmasının ardından fiyatları aşağıya çekmeye başladı.